Правильное место и время: где валюту выгодно обменивать

Обмен валют не всегда может быть выгодным, особенно когда человек путешествует за границей. Чтобы избежать переплат нужно обратить внимание, где именно обменивать валюту, ведь вокзалы одни из таких мест, где делать этого не стоит. Кроме того, обменивать валюту лучше в отведенное время.

Какие есть советы по обмену валюты

Первым из советов по обмена валюты будет выбрать правильное место для этого. Дело в том, что в самом центре города, крупных торговых центрах, аэропортах и вокзалах обычно невыгодный курс. Те, кто работает с обменом валюты в таких местах, рассчитывают на то, что у людей просто не будет выбора, сообщает 24 Канал.

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Держите определенную сумму обмененной в нужной вам валюту во время путешествий. Эти средства могут понадобиться для проезда в общественном транспорте.

Эти средства могут понадобиться для проезда в общественном транспорте. Лучший период для обмена валюты – бизнес время , когда проходят торги на межбанке с 10:00 до 17:00 в рабочие дни.

, когда проходят торги на межбанке с 10:00 до 17:00 в рабочие дни. Дело в том, что в другие часы и праздничные дни обменники и банки ставят менее выгодный курс , чтобы перестраховаться от дефицита той или иной валюты.

, чтобы перестраховаться от дефицита той или иной валюты. Валюты лучше покупать в начале месяца, ведь в середине и конце месяца происходят выплаты бюджетникам.

Обратите внимание! Перед тем, как снять наличные в банкомате за рубежом, узнайте о комиссии. Иногда снимать маленькую сумму средств в таком случае невыгодно. Также, стоит сравнивать курсы в разных банках и обменниках заранее.