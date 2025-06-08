Чем грозит украинцам игнорирование поверки счетчика

Игнорирование поверки счетчика воды может привести к серьезным финансовым последствиям для потребителей. Когда нужно проходить поверку и что будет, если этого не сделать, читайте дальше.

Что будет, если не осуществить поверку счетчика

Если не вовремя пройти поверку счетчика, начисления будут осуществляться по среднему потреблению за последний отопительный сезон, что часто приводит к лишним расходам, передает 24 Канал со ссылкой на "Киевтплоэнерго".

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Чтобы избежать проблем, пользователи личных кабинетов на сайтах "Киевтеплоэнерго" и "Центра коммунального сервиса" получают автоматические сообщения о приближении срока поверки счетчика.

Интересно! Потребители могут самостоятельно проверить дату последней поверки в паспорте прибора или в соответствующем свидетельстве.

Где можно заказать поверку счетчика

Заказать поверку можно в лицензированных организациях, перечень которых размещен на сайте Министерства экономики Украины.

После процедуры потребитель получает официальное свидетельство о точности прибора, копии которого нужно предоставить в Центр коммунального сервиса для актуализации данных.

Обратите внимание! Межотапливающий сезон это лучшее время для проведения поверки, которая по закону должна осуществляться примерно раз в четыре года.