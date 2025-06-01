Можно будет не платить ни копейки: какие пенсионеры освобождены от уплаты коммуналки

Некоторые пенсионеры имеют право на льготную оплату жилищно-коммунальных услуг. Такая возможность предусмотрена для представителей отдельных профессий.

Какие пенсионеры не могут платить коммуналку

Право на льготную оплату коммунальных услуг имеют сельские пенсионеры, которые в свое время были заняты в бюджетной сфере, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В частности, речь идет о бывших педагогах, медицинских работников, фармацевтов, агрономов, библиотекарей, работников музеев, а также специалистов в учреждениях образования и культуры, принадлежавших к государственной или коммунальной форме собственности.

Обратите внимание! Такие пенсионеры могут воспользоваться льготой можно только при условии, что средний месячный доход на одного человека в семье за последние шесть месяцев не превышал 4 240 гривен.

Как получить льготу на оплату коммунальных услуг

Оформить льготу на коммуналку на коммуналку пенсионер может несколькими способами, в зависимости от удобства:

лично обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

через представителя местного самоуправления;

онлайн на вебпортале ПФУ, в мобильном приложении "Пенсионный фонд" или через "Дію".

Обратите внимание! Льгота предоставляется только на одного пенсионера и действует в течение года с момента обращения. Она не распространяется на членов семьи.

Что вам потребуется для оформления льготы: