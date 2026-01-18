Пенсия без платежек за свет и газ: кому государство разрешило не платить за коммуналку

В отдельных случаях украинские пенсионеры имеют законное право полностью не оплачивать жилищно-коммунальные услуги при условии соблюдения определенных законодательством требований. Однако, такая льгота доступна не всем.

Кто может бесплатно пользоваться коммунальными услугами?

Вопрос оплаты коммунальных услуг для пенсионеров и в дальнейшем остается чувствительным, особенно в условиях роста общих расходов домохозяйств. В то же время сейчас отдельные категории людей пенсионного возраста могут вообще не платить за жилищно-коммунальные услуги, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Интересно Потеря льгот и выплат: за что могут лишить статуса УБД

Полное освобождение от оплаты коммуналки касается пенсионеров, которые до выхода на пенсию работали в сельской местности на социально важных должностях и после завершения трудовой деятельности продолжают там проживать.

В частности, речь идет о:

бывших педагогах, медицинских и фармацевтических работников;

специалистах по защите растений, работниках музеев, библиотек;

а также государственных и коммунальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры.

Важно! Обязательными условиями являются не менее трех лет стажа на соответствующей должности и работа на ней на момент выхода на пенсию.

Как пенсионеру оформить бесплатную коммуналку?

Для оформления льготы пенсионер должен находиться в Реестре лиц, имеющих право на льготы, и обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также на приобретение твердого топлива или сжиженного газа.

Дополнительно необходимо предоставить документы, подтверждающие проживание в сельской местности, напоминает "Судебно-юридическая газета". На основании этих данных Пенсионный фонд принимает решение о назначении льготы.

Кто еще имеет льготы на коммунальные услуги?