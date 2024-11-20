Кто из пенсионеров получит доплату в тысячу гривен к пенсиям
Отдельные категории пенсионеров получат дополнительную выплату в размере около тысячи гривен. Эта доплата назначается только тем, кто соответствует определенным критериям.
Кто может получить выплату
Ежемесячная доплата предусмотрена в соответствии с законом о повышении социальных гарантий и решением правительства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.
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Надбавку могут получить:
- пенсионеры в возрасте 80 лет и старше;
- лица, которые проживают одиноко;
- граждане, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;
- те, кто получает пенсию по возрасту.
Что важно знать о доплате в тысячу гривен
Регулярная потребность в постороннем уходе должна быть подтверждена официальной медицинской документацией.
Обратите внимание! Если пенсионер получает выплаты по инвалидности, доплата в тысячу гривен ему не предоставляется.
Сколько составляет доплата
Сумма надбавки к пенсии определяется как 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Важно! С 1 января 2024 года прожиточный минимум вырос до 2 361 гривны, поэтому размер доплаты сейчас составляет 944,4 гривны. В ноябре эта сумма останется неизменной.