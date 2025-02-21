Когда подавать показания счетчиков, чтобы не получить заоблачные квитанции

Показатели счетчиков воды, газа и электроэнергии надо подавать своевременно каждый месяц. Так потребителям начисляют платежки за фактически потребленные коммунальные услуги, а не по общему тарифу.

Как передать показания счетчиков Показатели счетчиков можно передать лично, однако значительно проще делать это онлайн, передает 24 Канал. Читайте также Украинцы не получат субсидии в феврале: в ПФУ объяснили, когда осуществится выплата на коммуналку Для передачи показаний счетчика электроэнергии доступны следующие методы: Через личный кабинет на сайте ОСР;

Позвонить в колл-центр ОСР;

Используя чат-бота в Viber, Telegram, или Facebook Messenger;

Другие методы, которые предлагает ваш ОСР. Не забудьте передать показатели до 4-го числа каждого месяца. Как передать показатели за воду Для передачи показателей воды возможны следующие варианты: В личном кабинете на сайте;

Через Viber-бота;

Звонком в контакт-центр по телефону (044) 202-0202;

С помощью Telegram-бота;

Посещением Центров коммунального сервиса по номеру 247-40-40 или Центров обслуживания потребителей Киевводоканала;

Записью показателей в графу платежного извещения при оплате в банковских учреждениях. Важно! Показания счетчика воды необходимо подавать ежемесячно до 28 числа. Как передать показатели за газ По показаниям газового счетчика, их можно передать следующими способами: Передача оператору ГРМ (облгазу);

Через сайт или чат-бот облгаза;

Позвонив в контакт-центр облгаза. Обратите внимание! Подавать показатели газового счетчика нужно с 1 по 5 число каждого месяца.