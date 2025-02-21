21 февраля, 12:00
Когда подавать показания счетчиков, чтобы не получить заоблачные квитанции
Показатели счетчиков воды, газа и электроэнергии надо подавать своевременно каждый месяц. Так потребителям начисляют платежки за фактически потребленные коммунальные услуги, а не по общему тарифу.
Как передать показания счетчиков
Показатели счетчиков можно передать лично, однако значительно проще делать это онлайн, передает 24 Канал.
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Для передачи показаний счетчика электроэнергии доступны следующие методы:
- Через личный кабинет на сайте ОСР;
- Позвонить в колл-центр ОСР;
- Используя чат-бота в Viber, Telegram, или Facebook Messenger;
- Другие методы, которые предлагает ваш ОСР. Не забудьте передать показатели до 4-го числа каждого месяца.
Как передать показатели за воду
Для передачи показателей воды возможны следующие варианты:
- В личном кабинете на сайте;
- Через Viber-бота;
- Звонком в контакт-центр по телефону (044) 202-0202;
- С помощью Telegram-бота;
- Посещением Центров коммунального сервиса по номеру 247-40-40 или Центров обслуживания потребителей Киевводоканала;
- Записью показателей в графу платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
Важно! Показания счетчика воды необходимо подавать ежемесячно до 28 числа.
Как передать показатели за газ
По показаниям газового счетчика, их можно передать следующими способами:
- Передача оператору ГРМ (облгазу);
- Через сайт или чат-бот облгаза;
- Позвонив в контакт-центр облгаза. Обратите внимание! Подавать показатели газового счетчика нужно с 1 по 5 число каждого месяца.