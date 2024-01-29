Показатели счетчика за газ: когда и как передать
Каждый месяц потребителям необходимо передавать показатели всех счетчиков, в том числе и за газ. Это нужно для того, чтобы суммы в платежках были корректными. О том, когда и как это делать читайте дальше.
Когда подавать показатели
Показатели потребления газа рекомендуется подавать с 1 по 5 число каждого месяца. Однако не стоит забывать, что украинцы платят еще и за транспортировку газа фиксированную цену, которая начисляется автоматически.
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Для того чтобы зафиксировать корректные данные, необходимо записать число без учета значений красным цветом и цифр после запятой.
Как подавать показатели счетчика
Данные по счетчику можно подать так:
- передавать показания оператору ГРМ (облгаза);
- на сайте или в чат-боте облгаза;
- позвонив в контакт-центр облгаза.
Напомним, что кроме регулярной передачи показателей потребители обязаны осуществлять и поверку счетчика газа. Ее нужно проводить раз в два года.Заметьте! Все граждане, у которых этот срок, должны обратиться к поставщику и заказать соответствующую услугу. Исключением являются люди проживающие на временно оккупированных территориях.
Актуальные тарифы на газ в Украине
У "Нафтогаза" стоимость кубометра газа составляет 7,96 гривны. В то же время тарифы других регуляторов: