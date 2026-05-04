Когда поступят миллиарды из ЕС: Зеленский озвучил ожидания Украины

Евросоюз утвердил кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро. Киев ожидает первый транш и планирует обсудить с партнерами, в какие дни может получить эти средства.

Почему важен кредит от ЕС?

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом Европейского политического сообщества в Ереване.

По его словам, это финансирование от ЕС имеет важное значение для укрепления Украины и поддержки населения.

Сейчас Киев планирует обсудить с Брюсселем график поступления средств.

Для нас разблокировали 90 миллиардов. Это очень важно для поддержки, и очень важно укрепить Украину. И теперь мы поговорим о том, когда мы можем получить пакеты этих денег, чтобы укрепить наш народ,

– отметил украинский лидер.

Заметьте! В Ереване сегодня должен состояться саммит Европейского политического сообщества. Участие в нем примут 48 руководителей правительств и государств. Президент Украины Владимир Зеленский тоже присоединится к саммиту.

Когда Евросоюз обещает предоставить средства?

Напомним, 23 апреля Евросоюз окончательно согласовал кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро. Он рассчитан на 2026 – 2027 годы.

Этот заем европейские партнеры утвердили еще в декабре 2025 года, но в этом году в феврале средства заблокировала Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не даст свое согласие на выделение денег, пока не восстановится транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

В 2026 году Киев рассчитывает получить половину этого кредита – 45 миллиардов евро. По условиям, средства распределят на усиление украинской армии и поддержку бюджета. Основная часть средств пойдет именно на оборонный сектор – 28,3 миллиарда евро.

Ранее Зеленский отмечал, что первый транш кредита ЕС должен поступить уже в июне.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления 29 апреля на заседании Европейского парламента отметила, что первые средства Украина получит во втором квартале 2026 года.

Деньги направят на оборону, а именно на дроны для Украины, пишет ЕП.

В то время как Россия усиливает свою агрессию, Европа усиливает нашу поддержку Украины. Первый оборонный пакет будет касаться дронов из Украины для Украины, стоимостью около 6 миллиардов евро,

– объяснила фон дер Ляйен.

Вместе с тем Зеленский неоднократно подчеркивал, как важно для Украины подготовить энергетическую сферу к зиме. Поэтому Киев надеется, что часть средств государственного бюджета сможет направить на защиту энергетики, в том числе и в рамках займа.

Мы рассчитываем выделить несколько миллиардов из них именно на защиту энергетики. Мы обсудили это на встречах с европейскими лидерами на Кипре,

– подчеркнул Зеленский.

Однако предварительное распределение кредитных средств не предусматривает расходов на восстановление украинской энергетики, заявил министр энергетики Денис Шмыгаль. Сейчас к следующему отопительному сезону будут готовиться ресурсами Фонда поддержки энергетики.

Важно! В то же время, по словам Шмыгаля, на восстановление украинской энергетики необходимо 5,4 миллиарда евро. А эксперт по энергетике Юрий Корольчук в комментарии 24 Каналу отмечал, что альтернативы ремонту крупных теплоэлектростанций пока нет, ведь Киев и другие города критически зависят от централизованного теплоснабжения.

Почему 90 миллиардов может быть мало для Украины?

Из-за позиции Венгрии в Евросоюзе процесс согласования кредита для Украины объемом 90 миллиардов евро был сложным и затянутым. В то же время аналитики предостерегают, что даже эта сумма может не закрыть все потребности Киева.

Как сообщает The Wall Street Journal, в Брюсселе уже допускают, что вопрос дополнительного финансирования Украины придется поднимать раньше, чем планировалось – не в 2028 году, а уже в следующем году.

Причина заключается в росте бюджетного дефицита Украины на 2027 год по сравнению с первоначальными оценками. По новым расчетам, для покрытия потребностей государственного бюджета может понадобиться еще около 19 миллиардов евро дополнительного финансирования.