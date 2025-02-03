Состоится ли индексация пенсий в феврале 2025 года

В феврале 2025 года не планируется индексация пенсионных выплат. Увеличение может произойти только благодаря надбавкам и доплатам к пенсии.

Когда состоится новая индексация

Новая индексация пенсионных выплат запланирована на март, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФПУ.

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То, как проиндексируют выплаты, пока неизвестно. В целом показатель индексации рассчитывается с учетом:

годового итога инфляции;

среднего размера зарплат, с которых уплачивался ЕСВ.

Обратите внимание! Размер индексации рассчитывается по следующей формуле: к 50% от значения инфляции в 2024 году добавляется 50% от показателя роста средней зарплаты за последние 3 года по сравнению с предыдущими 3 годами.

Прогнозы, что были опубликованы до этого, свидетельствуют о росте выплат пенсионеров на показатель от 10% до 17%. В общем пенсии могут вырасти так:

минимум на 100 гривен;

максимум достигает 1 500 гривен.

Напомним! Под индексацию подпадает "чистая" пенсия без всяких надбавок и доплат. К тому же непроиндексированными будут выплаты пенсионеров, вышедших на пенсию в течение последних 3 лет.