Учителям повысили пенсионный возраст: когда теперь можно уходить на отдых

В 2025 году украинские учителя, преподаватели и воспитатели смогут оформить пенсию не только по возрасту, но и за выслугу лет. Впрочем, для этого нужно выполнить ряд условий.

Могут ли педагоги выйти на пенсию за выслугу лет?

По информации Пенсионного фонда Украины, право на пенсию за выслугу лет имеют работники образовательной сферы, достигшие 55-летнего возраста и имеющие не менее 30 лет педагогического стажа, сообщает 24 Канал.

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Ранее для выхода на пенсию было достаточно лишь 25 лет специального стажа, независимо от возраста. Теперь же педагоги могут получить пенсию за выслугу лет только при условии, что имеют 30 лет стажа и достигли 55 лет.

Важно! Если педагоги успели накопить 25 лет стажа до 2016 года, они могут оформить пенсию независимо от возраста и даже в более молодом возрасте.

Кто может выйти на пенсию за выслугу лет из педагогов?

По информации Пенсионного фонда Украины, такое право имеют работники образовательной сферы, которые работают в:

общеобразовательных школах;

детских садах;

школах-интернатах;

внешкольных учебных заведениях;

профессионально-технических училищах.

Важно! Пенсию за выслугу лет назначают только после официального увольнения с должности, которая дает право на такую пенсию. Если педагог возвращается к аналогичной работе, выплату временно останавливают.