Чи можуть педагоги вийти на пенсію за вислугу років?

За інформацією Пенсійного фонду України, право на пенсію за вислугу років мають працівники освітньої сфери, які досягли 55-річного віку та мають не менше 30 років педагогічного стажу, повідомляє 24 Канал.

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Раніше для виходу на пенсію було достатньо лише 25 років спеціального стажу, незалежно від віку. Тепер ж педагоги можуть отримати пенсію за вислугу років лише за умови, що мають 30 років стажу та досягли 55 років.

Важливо! Якщо освітяни встигли накопичити 25 років стажу до 2016 року, вони можуть оформити пенсію незалежно від віку та навіть у молодшому віці.

Хто може вийти на пенсію за вислугу років з педагогів?

За інформацією Пенсійного фонду України, таке право мають працівники освітньої сфери, які працюють у:

загальноосвітніх школах;

дитячих садках;

школах-інтернатах;

позашкільних навчальних закладах;

професійно-технічних училищах.

Важливо! Пенсію за вислугу років призначають тільки після офіційного звільнення з посади, яка дає право на таку пенсію. Якщо педагог повертається до аналогічної роботи, виплату тимчасово зупиняють.