В ЕС ответили, когда Украина получит второй транш помощи с доходов замороженных активов России

Евросоюз передаст Украине второй транш от доходов, которые генерируют замороженные российские активы, до марта 2025 года. Эти средства направят на украинскую оборонную промышленность.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель. Как передает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя, Боррель также отметил, что ЕС передал 65% от обещанного миллиона снарядов.

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Когда Украина получит второй транш с доходов замороженных российских активов

По его словам, эти средства пойдут на военную помощь. В частности, на инвестиции в украинский ОПК.

Мы будем продолжать направлять эти средства в украинскую оборонную промышленность столько, сколько мы можем, и столько, сколько они могут их использовать,

– сказал Боррель.

Он также рассказал, что Евросоюз передал 65% от обещанного миллиона снарядов. Боррель отметил, что европейская промышленность работает на полную мощность и только набирает обороты.

К слову, ранее Боррель сообщал, что первые деньги от замороженных российских активов Украина получает в августе.