Уходить с работы не стоит: почему пенсионерам рекомендуют работать, а не уходить на пенсию
31 декабря 2024, 19:31Читати новину українською
Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Для каждого возраста определена норма стажа. Этот показатель влияет не только на выход на пенсию, но и на размер выплаты.
Почему пенсионерам лучше продолжить работать
Если пенсионер продолжит работать после того, как он достиг пенсионного возраста и не оформил пенсию, его выплаты растут, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Как влияет отсрочка на пенсию:
- пенсия возрастает на 0,5 % за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, при отсрочке выхода на пенсию на срок менее 60 месяцев (5 лет);
- на 0,75 % – если отсрочка превышает 60 месяцев.
То есть, при отсрочке пенсия возрастает так:
- при одном году отсрочки, пенсия возрастает на 6%;
- 2 года – 12%;
- 5 лет – 36%.
Обратите внимание! Чтобы оформить отсрочку нужно обратиться в ПФУ до того как лицо достигнет пенсионного возраста.