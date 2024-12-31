Чому пенсіонерам краще продовжити працювати

Якщо пенсіонер продовжить працювати після того, як він сягнув пенсійного віку і не оформив пенсію, його виплати зростають, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Як впливає відстрочка на пенсію:

пенсія зростає на 0,5 % за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, при відстроченні виходу на пенсію на термін менш як 60 місяців (5 років);

на 0,75 % – якщо відстрочка перевищує 60 місяців.

Тобто, при відстрочці пенсія зростає так:

при одному році відстрочки, пенсія зростає на 6%;

2 роки – 12%;

5 років – 36%.

Зверніть увагу! Щоб оформити відстрочку потрібно звернутись у ПФУ до того як особа сягне пенсійного віку.