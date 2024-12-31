Почему пенсионерам лучше продолжить работать

Если пенсионер продолжит работать после того, как он достиг пенсионного возраста и не оформил пенсию, его выплаты растут, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Шмыгаль рассказал, соблюло ли государство все социальные обязательства в 2024 году

Как влияет отсрочка на пенсию:

пенсия возрастает на 0,5 % за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, при отсрочке выхода на пенсию на срок менее 60 месяцев (5 лет);

на 0,75 % – если отсрочка превышает 60 месяцев.

То есть, при отсрочке пенсия возрастает так:

при одном году отсрочки, пенсия возрастает на 6%;

2 года – 12%;

5 лет – 36%.

Обратите внимание! Чтобы оформить отсрочку нужно обратиться в ПФУ до того как лицо достигнет пенсионного возраста.