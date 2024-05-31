Перерасчет пенсий: когда украинцы получат увеличенные выплаты

С 1 апреля 2024 года автоматический перерасчет пенсий был проведен для пенсионеров, которые продолжили работать после назначения или последнего перерасчета пенсии. Впрочем, повышенные выплаты они получили не сразу.

Когда пенсионеры получат повышенные выплаты

Перерасчет состоялся для тех, кто приобрел 24 месяца страхового стажа по состоянию на 1 марта 2024 года или имел менее 24 месяцев, но прошло два года после назначения или перерасчета пенсии.

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Право на такой перерасчет определяется приобретенным страховым стажем на 1 марта, включительно со стажем за январь-февраль 2024 года.

Поскольку информация об уплате единого взноса за первый квартал 2024 года была внесена в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования только в мае, перерасчет пенсий для работающих пенсионеров также состоялся в мае.

Перерасчет был осуществлен автоматически, без необходимости подавать дополнительные заявления. Уже в июне пенсионеры получат увеличенные пенсионные выплаты, а также доплату за апрель и май.

Какими будут пенсии в июне

В июне 2024 года не планируется увеличение минимальной пенсии, поскольку ее размер привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, который устанавливается на 1 января каждого года и в 2024 году составляет 2,361 гривны.

Однако, благодаря весенней индексации, минимальная пенсия была повышена на 364 гривны и теперь составляет 2 725 гривен. Эта сумма выплачивается пенсионерам, которые достигли 65 лет и не приобрели достаточного страхового стажа.

Относительно минимальных размеров пенсий для других категорий пенсионеров с 1 марта 2024 года: