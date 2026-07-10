Проезд по 30 гривен: в КГГА пояснили, когда следует ожидать новых тарифов

В Киеве продолжается согласование новых тарифов на проезд в коммунальном общественном транспорте. В КГГА отмечают, что экономически обоснованная стоимость одной поездки уже рассчитана, однако окончательное решение еще не принято.

КГГА пока согласовывает новый тариф на проезд

В Киеве до сих пор продолжается процедура согласования новых тарифов на проезд в общественном транспорте. В связи с этим окончательная дата введения новой стоимости пока не определена, сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры, передает "РБК-Украина".

В то же время в городской администрации отметили, что Департамент экономики и инвестиций уже определил экономически обоснованный тариф – 30 гривен за одну поездку. Его рассчитали на основе финансовых показателей транспортных предприятий за 2025 год с учетом роста стоимости электроэнергии, топлива, зарплат работников и других производственных расходов.

В КГГА пояснили, что после завершения всех необходимых согласований и подписания соответствующего распоряжения документ будет официально опубликован на портале города Киева. Кроме того, городские власти отдельно сообщат о принятом решении через свои официальные информационные ресурсы и социальные сети.

В то же время в Департаменте транспортной инфраструктуры опровергли информацию, распространяемую в соцсетях, о возможном отсрочке повышения тарифа. По словам представителей ведомства, проект в настоящее время проходит все необходимые этапы согласования, а изменение ранее озвученных планов пока не предусматривается.

Ранее в КГГА сообщали, что новый тариф в коммунальном транспорте столицы может вступить в силу с 15 июля после завершения всех процедур. В то же время дискуссия вокруг повышения стоимости проезда продолжается: в частности, депутат Киевсовета Андрей Витренко заявлял, что для семьи из трех человек такое решение может означать дополнительные расходы до 35 тысяч гривен в год, тогда как в других городах, в частности в Харькове, местные власти заявляют о намерении и в дальнейшем сохранять бесплатный проезд в общественном транспорте.