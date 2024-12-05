Пенсионная реформа скоро: в министерстве объяснили, когда будет накопительная пенсия

Правительство в этом году анонсировало проведение пенсионной реформы. Введение балльной пенсионной системы, накопительной пенсии и базовой социальной помощи в Украине планируется на 2025 или 2026 год.

Когда стартует реформа

Законопроект о накопительной системе уже разработан и подан на согласование соответствующим органам исполнительной власти, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На Пенсии".

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Законопроект о базовой социальной помощи уже разработан, представлен Кабинету Министров и сейчас параллельно готовится пилотный проект для тестирования механизмов.

Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Мы надеемся, что эти наши планы вскоре будут реализованы. Но надо понимать, что сложные системные изменения нельзя сделать мгновенно. Потому что они предусматривают и значительное количество расчетов, и потребность предусмотреть сотни различных ситуаций, которые могут произойти. Надо спрогнозировать, как система будет работать в каждом конкретном случае.

По ее словам, реформу планируют запустить в ближайшие два года.

Мы не имеем планов еще 20 лет тратить на реализацию этой реформы. Мы сейчас подошли к тому, когда уже есть готовые законопроекты с детализированными ответами на огромное количество вопросов. Надеемся, что в течение 2025 года все эти реформы будут или приняты и готовы к внедрению с 2026 года, или приняты и внедрены уже в следующем году,

– добавляет Марчак.

Важно! Марчак также подчеркнула, что не следует смешивать повышение пенсий с реформированием системы, поскольку реформа является более комплексной. Ее основной целью является упрощение, понятность и прозрачность пенсионной системы.