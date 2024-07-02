Вскоре в Украине могут вырасти акцизы на топливо

Новый акциз на топливо в Украине могут ввести с 1 сентября. Его должны были ввести раньше, но решение перенесли из-за отсутствия единой позиции относительно размера акцизной ставки на сжиженный газ.

Поступления от новых акцизов

Как отмечает директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, из-за такой задержки уже потеряно 2 месяца и 12 миллиардов гривен потенциальных бюджетных поступлений от новых акцизов.

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Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Все хотят помогать фронту. Но одновременно все хотят, чтобы налоги повысили другим, но не ему. Торговцы сжиженным газом, аграрка и промышленные предприятия, почему-то частные газодобывающие компании – все против.

Есть несколько причин, почему акцизный налог вырастет:

законодательство Украины приближается к законодательству Евросоюза по акцизным налогам;

введение акцизной политики.

Что известно о повышении налога на топливо

Законопроект о повышении акциза на топливо должен был вступить в силу еще 1 июля. Верховная Рада проголосовала за альтернативный проект, который не предусматривает повышение акцизов на сжиженный газ.

Таким образом, с 1 января 2028 года ставки акцизов составят:

на бензин – 359 евро за 1 000 литров;

на дизельное топливо – 330 евро за 1 000 литров;

на автогаз – ранее ставка должна была составлять 277 евро за 1 000 литров, а сейчас ее оставили на уровне 70 евро.

А вот летом 2024 года ставки акцизов на топливо в Украине вырастут, в зависимости от вида топлива:

на бензины – до 242,60 евро за 1 000 литров;

на дизельное топливо – до 177,60 евро за 1 000 литров;

на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 55,60 евро за 1 000 литров.

Соответственно, цены на украинских АЗС в течение года могут вырасти на ориентировочно 1,5 – 2 гривны за литр: