Когда участники боевых действий выходят на пенсию и какое обеспечение имеют

Участники боевых действий могут выйти на пенсию раньше других пенсионеров. Размер их пенсии зависит от продолжительности страхового стажа и заработка, с которого уплачивались взносы.

Когда выходят на пенсию УБД

Участники боевых действий могут выйти на пенсию раньше: мужчины – с 55 лет при наличии 25 лет страхового стажа, женщины – с 50 лет при условии страхового стажа не менее 20 лет, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Участники боевых действий имеют право на такие доплаты к пенсии:

Повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (ст. 12 Закона № 3551).

в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (ст. 12 Закона № 3551). Целевая помощь на проживание в размере 40 гривен (Закон № 1603).

на проживание в размере 40 гривен (Закон № 1603). Ежемесячная адресная помощь к пенсии, если общий размер пенсионных выплат (с учетом всех доплат) не превышает 4 958 гривен (постановление КМУ № 656).

Как УБД оформить пенсию

Для оформления пенсии участнику боевых действий нужно предоставить следующие документы:

Паспорт.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Трудовую книжку или документы, подтверждающие стаж (в частности документы о военной службе).

Справку о заработной плате (денежном обеспечении) до декабря 2016 года, если информация о заработке отсутствует в Реестре застрахованных лиц.

Удостоверение участника боевых действий.

Справку об участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины в связи с агрессией российской федерации.

Фото для оформления пенсионного удостоверения.

Заявление на назначение или перерасчет пенсии можно подать:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда.

Обратите внимание! Перечень лиц, которые имеют статус участников боевых действий, указан в статье 6 Закона Украины № 3551 от 22.10.1993.