Коммуналка будет дорожать: в НБУ объяснили когда это произойдет
- В Украине действует частичный мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги, но это ограничение могут отменить из-за проблем в энергетике.
- Нацбанк прогнозирует, что тарифы на газ, отопление и горячую воду останутся неизменными в этом году, но могут повыситься с 2026 года.
Сейчас в Украине действует частичный мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги. Однако это ограничение планируют отменить.
Когда подорожает коммуналка
Отмена моратория может произойти из-за проблем в энергетике, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Ожидается, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой пересматриваться не будут,
– сообщается в Инфляционном отчете НБУ.
Нацбанк указывает, что корректировка тарифов в последующие годы может произойти, в частности, из-за фискальной консолидации. Вероятно, изменения будут ощутимы уже в следующем году.
В частности, предполагается начало постепенного приведения их к экономически обоснованным уровням с 2026 года,
– сообщает НБУ.
Обратите внимание! Как указывает НБУ, неопределенность относительно сроков и величины корректировки тарифов, является существенным риском в прогнозе инфляции.
Что такое "частичный мораторий"?
На время войны в Украине действует мораторий на повышение стоимости некоторых услуг. Речь идет о тарифах на газ, отопление и горячую воду. В то же время мораторий не касается электроэнергии и холодной воды.