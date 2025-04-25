Коммуналка будет дорожать: в НБУ объяснили когда это произойдет

Сейчас в Украине действует частичный мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги. Однако это ограничение планируют отменить.

Когда подорожает коммуналка

Отмена моратория может произойти из-за проблем в энергетике, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Ожидается, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой пересматриваться не будут,

– сообщается в Инфляционном отчете НБУ.

Нацбанк указывает, что корректировка тарифов в последующие годы может произойти, в частности, из-за фискальной консолидации. Вероятно, изменения будут ощутимы уже в следующем году.

В частности, предполагается начало постепенного приведения их к экономически обоснованным уровням с 2026 года,

– сообщает НБУ.

Обратите внимание! Как указывает НБУ, неопределенность относительно сроков и величины корректировки тарифов, является существенным риском в прогнозе инфляции.