В последующие годы ожидается корректировка тарифов на электроэнергию, газ, отопление и воду. В НБУ рассказали, что это необходимо для приведения их к экономически обоснованным уровням.

Когда вырастут тарифы на коммуналку?

НБУ предполагает, что до конца 2025 года действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться, сообщает 24 Канал со ссылкой на инфляционный отчет.

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Однако уже в 2026 году тарифы могут вырасти. Это необходимо, чтобы сделать цены рыночными, ведь неопределенность в этом вопросе является отдельным риском для прогноза инфляции.

Стоит также учитывать, что на повышение тарифов на газ, отопление, горячую воду в Украине действует мораторий – до отмены военного положения плюс еще 3 года.

Более длительная отсрочка решений будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний. Это будет усиливать риски нестабильности на энергорынке,

– говорится в прогнозе НБУ.

Как изменились тарифы на коммуналку с 1 августа?

Электроэнергия

Стоимость электроэнергии для населения не изменилась и составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Эта цена, по решению правительства, будет актуальной до октября 2025 года. Некоторые украинцы могут платить за электроэнергию меньше. Имеются в виду владельцы двухзонных счетчиков.

Водоснабжение и водоотведение

Именно НКРЭКУ не планирует повышать стоимость водоснабжения и водоотведения в целом. Однако в некоторых населенных пунктах местные власти могут самостоятельно принять решение об увеличении тарифа.

Стоимость водоснабжения и водоотведения определяется отдельно для каждого населенного пункта.

Газ

Фиксированный тариф от компании "Нафтогаз" будет оставаться и в дальнейшем – 7,96 гривны за кубометр. Отметим, что мораторий на повышение будет действовать до конца 2025 года.

Другие регуляторы также не будут увеличивать тарифы, они и в дальнейшем будут составлять от 7,79 до 9,99 гривны за кубометр.

Также украинцев ждут более низкие пенсии, штрафы для ФЛП и покупка билетов на поезд по-новому.