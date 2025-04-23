"Порешать" не получилось: СБУ и Нацполиция разоблачили чиновника, который "торговал" разрешениями на землю

Чиновника управления инспекционного контроля Департамента земельных ресурсов КГГА подозревают в "торговле" землей в Киеве. Известно, что чиновник хотел продать разрешение на аренду земельного участка.

Что известно об этом деле

Из материалов дела известно, что чиновник требовал 15 долларов США с предпринимателя, который пытался продлить договор аренды на спортивную площадку для детей, сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Обратите внимание! Сейчас указанный участок используется для футбольных тренировок одной из детско-юношеских спортивных школ, что находится в Деснянском районе.

В обмен на взятку чиновник обещал "помощь" в получении земельной документации в органах государственной власти и местного самоуправления. А в дальнейшем – "беспроблемное" согласование аренды на 10 лет в земельном департаменте КГГА,

– сообщает СБУ.

СБУ и Нацполиция задержали чиновника во время получения взятки. Расследование продолжается, указанном должностному лицу пока избирают меру пресечения.

Заметьте! Задержанному грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.