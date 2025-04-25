В МАГАТЭ заявили, что на АЭС в Украине наблюдалось колебание мощностей

На атомных электростанциях Украины Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской –команды МАГАТЭ продолжают мониторинг ядерной безопасности. Все три станции продолжают производить электроэнергию.

Что происходит на украинских АЭС

Однако некоторые энергоблоки находятся в плановом ремонте, а другие иногда вынуждены уменьшать мощность, передает 24 Канал со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

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На Хмельницкой АЭС, например, один реактор оставался в ремонте для технического обслуживания и перезагрузки топлива. В то же время производство электроэнергии вторым блоком было снижено на 36 часов по просьбе оператора сети.

На Ровенской АЭС второй энергоблок также был отключен для обслуживания и перезагрузки топлива. Третий же уменьшил производство на несколько дней по требованию оператора.

Южноукраинская АЭС также претерпела колебания в производстве на этой неделе.

Команду МАГАТЭ на станции проинформировали, что 17 апреля в 2 км к востоку от объекта были обнаружены семь беспилотников – такое случается довольно часто во время конфликта. Также команды - особенно на Чернобыльской площадке и Южноукраинской АЭС – почти ежедневно слышат сигналы воздушной тревоги,

– говорится в отчете.

В частности команды МАГАТЭ на Ровенской, Южноукраинской и Чернобыльской АЭС прошли ротацию на прошлой неделе.

Гидрометеорологическому центру и организациям ГСЧС Украины было передано оборудование для обнаружения и измерения радиации вместе с эталонными источниками, закупленное за средства Австрии и США. Это произошло в рамках технической помощи МАГАТЭ по ядерной безопасности и защищенности Украины

Обратите внимание! Это была 131-я поставка, организованная МАГАТЭ с начала конфликта.

Что происходит на ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ, работающие на Запорожской атомной электростанции, были вынуждены оставаться внутри помещения утром 23 апреля после того, как услышали громкие очереди стрельбы вблизи главного административного корпуса, где расположен их офис. Об этом сообщил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.

Руководство ЗАЭС сообщило сотрудникам МАГАТЭ об "угрозе со стороны беспилотника" поблизости. Поэтому запланированные действия команды на объекте пришлось отложить.

Этот инцидент еще раз подчеркивает постоянную угрозу ядерной безопасности во время военного конфликта,

– говорится в сообщении.

Команда МАГАТЭ оставалась в административном здании после того, как было объявлено общее укрытие на станции. Кроме того, команда МАГАТЭ продолжает слышать взрывы и стрельбу на разных расстояниях от ЗАЭС почти ежедневно в течение последней недели.

То, что когда-то казалось почти немыслимым – свидетельство боевых действий вблизи крупного ядерного объекта – стало почти ежедневным явлением и частью привычной жизни на крупнейшей атомной электростанции Европы. С точки зрения ядерной безопасности, это, безусловно, нестабильная ситуация. МАГАТЭ и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы не допустить ядерной аварии во время этой трагической войны,

– сказал Гросси.

Несмотря на регулярные звуки военной активности в районе, эксперты МАГАТЭ продолжают обход территории станции для мониторинга и оценки ядерной безопасности. В частности, последние дни команда посетила хранилище твердых радиоактивных отходов ЗАЭС и другие объекты на большой промышленной территории.

Обратите внимание! На встречах на этой неделе эксперты обсуждали с руководством ЗАЭС кадровую ситуацию на станции, а также различные мероприятия по техническому обслуживанию, в частности некоторых систем безопасности.

