Как узнать сколько стажа уже наработано
Источник:ПФУ
Украинцы, которые работают, могут время от времени интересоваться тем, сколько стажа они отработали. Сделать это очень просто.
Как узнать, сколько уже есть стажа
Чтобы узнать свой страховой стаж, нужно подать в Пенсионный фонд Украины сканированные копии трудовой книжки и другие документы о трудовой деятельности. Там их проверят и оцифруют, пишут в ПФУ.
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После обработки обращения информация об общем страховом стаже будет отображаться в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины,
– добавили в регуляторе.
Напомним! Чтобы выйти на пенсию в этом году нужно наработать от 15 до 31 года страхового стажа. Для 60-летних лиц требование составляет 31 год, а для 63-летних – 21 год минимум. Лица, которые дожили до 65 лет, должны наработать 15 лет.