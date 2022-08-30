Как украинцам получить компенсацию за коммуналку

Граждане, предоставившие бесплатное убежище переселенцам, могут получить от государства компенсацию на оплату коммунальных услуг. Размер компенсации составляет 14,77 гривны в день на человека.

В Минюсте заявили, что для получения компенсации за уплату жилищно-коммунальных услуг нужно соблюсти определенные условия.

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Что нужно сделать

Условия, необходимые для получения компенсации:

у собственника жилья отсутствует задолженность за коммуналку;

жилье переселенцам должно быть предоставлено бесплатно;

переселенцы не получают ежемесячного пособия ВПЛ на проживание.

Только после этих условий владелец жилья может подать заявление в свободной форме или через ЦНАП или непосредственно в исполнительный комитет местного совета. Заявление должно содержать ФИО переселенцев и документы, подтверждающие их личности. Компенсация будет в размере 14,77 гривны на человека.

после этого нужно зарегистрироваться на сайте prukhystok.in.ua.

В течение 5 дней органы местных властей проверят количество переселенцев, их данные и условия проживания. После этого будет принято решение о компенсации.

Процедура для власти

Исполнительный комитет местных властей собирает информацию о лицах, которые предоставили бесплатно жилье, и проживающих там переселенцев, а затем предоставляет данные в начале следующего месяца в областную военно-гражданскую администрацию;

Областная администрация структурирует информацию по всем гражданам и в течение 2 дней направляет ее в Министерство развития и территории Украины;

Министерство осуществляет подсчеты совокупного размера компенсации и готовит проект заключения Кабмина;

Правительство принимает решение о компенсации, а Государственная казначейская служба осуществляет оплату.

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, которым исполнилось более 70 лет. Пенсии на оккупированных территориях Украины эквивалентны около 1 500 гривен.

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