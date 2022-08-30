В Минюсте заявили, что для получения компенсации за уплату жилищно-коммунальных услуг нужно соблюсти определенные условия.
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Что нужно сделать
Условия, необходимые для получения компенсации:
- у собственника жилья отсутствует задолженность за коммуналку;
- жилье переселенцам должно быть предоставлено бесплатно;
- переселенцы не получают ежемесячного пособия ВПЛ на проживание.
Только после этих условий владелец жилья может подать заявление в свободной форме или через ЦНАП или непосредственно в исполнительный комитет местного совета. Заявление должно содержать ФИО переселенцев и документы, подтверждающие их личности. Компенсация будет в размере 14,77 гривны на человека.
В течение 5 дней органы местных властей проверят количество переселенцев, их данные и условия проживания. После этого будет принято решение о компенсации.
Процедура для власти
- Исполнительный комитет местных властей собирает информацию о лицах, которые предоставили бесплатно жилье, и проживающих там переселенцев, а затем предоставляет данные в начале следующего месяца в областную военно-гражданскую администрацию;
- Областная администрация структурирует информацию по всем гражданам и в течение 2 дней направляет ее в Министерство развития и территории Украины;
- Министерство осуществляет подсчеты совокупного размера компенсации и готовит проект заключения Кабмина;
- Правительство принимает решение о компенсации, а Государственная казначейская служба осуществляет оплату.
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- На 300 гривен с 1 октября вырастет пенсия для украинцев, которым исполнилось более 70 лет.
- Пенсии на оккупированных территориях Украины эквивалентны около 1 500 гривен.