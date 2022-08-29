Для увеличения выплат необходимо обратиться в соответствующий орган. Об этом рассказал юрист Тарас Пидодворный.

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Как украинцам увеличить выплаты пенсии

Если вы достигли пенсионного возраста, имеете не менее 29 лет стажа и назначенную пенсию за выслугу лет, но хотите получать большие выплаты, нужно обратиться в территориальный отдел Пенсионного фонда Украины за назначением пенсии по возрасту.

При обращении в ПФУ с соответствующим заявлением пенсионер может иметь дело с неверным расчетом пенсии по возрасту. Так, работники органа могут неправильно рассчитать выплаты, если в расчетах неправильно применяют один из показателей пенсии – среднюю заработную плату в Украине.

Юрист отметил, что среднюю зарплату определяет Государственная служба статистики Украины, поэтому она не зависит от размера зарплаты, которую получал пенсионер на работе.

При определении размера пенсии по возрасту 2022 года сотрудники ПФУ могут применить размер средней заработной платы за 2014-2016 года: 6 186,32 гривны, а должны применять среднюю заработную плату за 2019-2021 в размере 10 846,37 гривны,

– подчеркнул специалист.

Как получить пенсионные выплаты, не выходя из дома

Минцифра подготовила ключевые услуги для пенсионеров. Чтобы узнать подробности о каждой из них, нужно нажать на ссылку.

Информация о получении документов

Пенсия

Прочие пенсионные услуги

Временная государственная помощь неработающему лицу пенсионного возраста.

Подтверждение стажа работы в должностях для назначения пенсий на льготных условиях.

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