Для збільшення виплат необхідно звернутись у відповідний орган. Про це розповів юрист Тарас Підодвірний.

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Як українцям збільшити виплати пенсії

Якщо ви досягли пенсійного віку, маєте не менше 29 років стажу та призначену пенсію за вислугу років, але хочете отримувати більші виплати, то потрібно звернутись до територіального відділу Пенсійного фонду України за призначенням пенсії за віком.

При зверненні до ПФУ з відповідною заявою пенсіонер може мати справу з невірним розрахунком пенсії за віком. Так, працівники органу можуть неправильно розрахувати виплати, якщо в розрахунках неправильно застосовують один із показників пенсії – середню заробітну плату в Україні.

Юрист зазначив, що середню зарплату визначає Державна служба статистики України, тож вона не залежить від розміру зарплати, яку пенсіонер отримував на роботі.

При визначенні розміру пенсії за віком 2022 року співробітники ПФУ можуть застосувати розмір середньої заробітної плати за 2014 – 2016 роки: 6 186,32 гривні, а мають застосовувати середню заробітну плату за 2019 – 2021 у розмірі 10 846,37 гривні,

– наголосив спеціаліст.

Як отримати пенсійні виплати, не виходячи з дому

Мінцифра підготувала ключові послуги для пенсіонерів. Щоб дізнатися деталі про кожну з них, потрібно натиснути на посилання.

Інформація про отримання документів

Пенсія

Інші пенсійні послуги

Тимчасова державна допомога непрацюючій особі пенсійного віку.

Підтвердження стажу роботи на посадах для призначення пенсій на пільгових умовах.

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