В Мін'юсті заявили, що для отримання компенсації за сплату житлово-комунальних послуг потрібно дотриматися певних умов.

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Що потрібно зробити

Умови, необхідні для отримання компенсації:

у власника житла відсутня заборгованість за комуналку;

житло переселенцям має бути надано безплатно;

переселенці не отримують щомісячної допомоги ВПО на проживання.

Лише після цих умов власник житла може подати заяву у вільній формі чи через ЦНАП, чи безпосередньо до виконавчого комітету місцевої ради. Заява повинна містити ПІБ переселенців та документи, що підтверджують їх особи. Компенсація буде у розмірі 14,77 гривні на людину.

Важливо, після цього потрібно зареєструватись на сайті prukhystok.in.ua.

Протягом 5 днів органи місцевої влади перевірять кількість переселенців, їх дані та умови проживання. Після цього буде ухвалено рішення про компенсацію.

Процедура для органу влади

Виконавчий комітет місцевої влади збирає інформацію стосовно осіб, що надали безкоштовно житло, та переселенців, що проживають там, а потім надає дані на початку наступного місяця до обласної військово-цивільної адміністрації;

Обласна адміністрація структурує інформацію по всім громадянам та протягом 2 днів надсилає її до Міністерства розвитку та територій України;

Міністерство здійснює підрахунки сукупного розміру компенсації та готує проєкт висновку Кабміну;

Уряд приймає рішення про компенсацію, а Державна казначейська служба здійснює проплати.

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, яким виповнилось понад 70 років. Пенсії на окупованих територіях України еквівалентна близько 1 500 гривень.

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