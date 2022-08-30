В Мін'юсті заявили, що для отримання компенсації за сплату житлово-комунальних послуг потрібно дотриматися певних умов.
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Що потрібно зробити
Умови, необхідні для отримання компенсації:
- у власника житла відсутня заборгованість за комуналку;
- житло переселенцям має бути надано безплатно;
- переселенці не отримують щомісячної допомоги ВПО на проживання.
Лише після цих умов власник житла може подати заяву у вільній формі чи через ЦНАП, чи безпосередньо до виконавчого комітету місцевої ради. Заява повинна містити ПІБ переселенців та документи, що підтверджують їх особи. Компенсація буде у розмірі 14,77 гривні на людину.
Протягом 5 днів органи місцевої влади перевірять кількість переселенців, їх дані та умови проживання. Після цього буде ухвалено рішення про компенсацію.
Процедура для органу влади
- Виконавчий комітет місцевої влади збирає інформацію стосовно осіб, що надали безкоштовно житло, та переселенців, що проживають там, а потім надає дані на початку наступного місяця до обласної військово-цивільної адміністрації;
- Обласна адміністрація структурує інформацію по всім громадянам та протягом 2 днів надсилає її до Міністерства розвитку та територій України;
- Міністерство здійснює підрахунки сукупного розміру компенсації та готує проєкт висновку Кабміну;
- Уряд приймає рішення про компенсацію, а Державна казначейська служба здійснює проплати.
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