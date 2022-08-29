Розмір пенсій у вересні

З 1 вересня мінімальна пенсія в Україні залишиться на рівні 2 027 гривень, однак вона зросте у грудні ще раз до 2 093 гривні.

пенсія в Україні залишиться на рівні 2 027 гривень, однак вона зросте у грудні ще раз до 2 093 гривні. Що стосується середньої , то вона складає 4 437 гривень.

, то вона складає 4 437 гривень. На максимальну пенсію у 20 270 гривень можуть розраховувати ті, хто працював у прокуратурі, суді, Верховній Раді, уряді чи сплачувати страхові внески із зарплати більш ніж 50 тисяч гривень.

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Також непогану пенсію отримують шахтарі та військові: 6 081 гривень та 8 900 гривень відповідно. До слова від початку року у військових від початку року вона зросла на 3 тисячі гривень.

Зверніть увагу! Виплата пенсій за серпень вже завершена, про це повідомили у ПФУ. На їх виплату було спрямовано 51,4 мільярда гривень.

Пенсії на окупованих територіях

У Маріупольській міській раді раніше розповідали 24 каналу, що пенсії, які пропонують окупанти містянам нижчі, від мінімальної в Україні. Річ у тім, що у місті шалено зросли ціни у декілька разів. Тож в перерахунку на гривні з оглядом на це, пенсія еквівалентна близько 1 500 гривень.

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Для кого пенсія зросте восени

На 300 гривень з 1 жовтня зросте пенсія для українців, яким виповнилось понад 70 років. Мінімальна ж пенсія для цієї категорії буде не менше, ніж 3 тисячі гривень, однак за умови, що пенсіонер має повний страховий стаж. Якщо ж його недостатньо, то надбавка буде пропорційною до того, скільки років не вистачає людині.

До речі, з 1 грудня зросте мінімальна пенсія до 2 093 гривні, оскільки підвищиться прожитковий мінімум. Також збільшиться й розмір інших соцвиплат: аліменти, допомога з безробіття, допомога на дитину.

Який пенсійний вік в Україні

У 2022 році українці, які досягли віку 60 років мають право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше 29 років. За відсутності необхідного страхового стажу пенсія за віком може бути призначена пізніше, або у 2025 році після досягнення віку 63 роки за наявності страхового стажу не менше 22 роки.

Зауважте, що з 2028 року в Україні планують змінити алгоритм виходу на пенсію. Українці матимуть можливість відправитись на заслужений відпочинок тоді, коли накопичать достатню кількість страхового стажу. Зараз страховий стаж для призначення пенсії становить 29 років, як для чоловіків, так і для жінок.

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