Рост коммунальных платежей: за что украинцы будут платить больше

Роста коммуналки украинцам избежать не удастся. Из-за российской агрессии значительное количество предприятий вышло из строя, сырье подорожало, правительство обещает оттянуть момент удорожания как можно дальше.

Насколько выросли тарифы для украинцев

Во время войны украинское правительство пообещало не повышать коммунальные. Однако сложная экономическая ситуация заставила некоторых регуляторов увеличить размер тарифов. С июля 2022 по июль 2023 стоимость коммуналки выросла на 14,7%.

Читайте также Оплата за коммуналку вдвое меньше: кто из украинцев сможет получить такие льготы

Электроэнергия

Это увеличение тарифа вызвало наибольшее негодование среди украинцев. С июня 2023 года электроэнергия начала стоить 2,64 гривны за киловатт-час. Цена выросла на 69,7%.

Несмотря на то, что это значительное увеличение стоимости – этой суммы пока недостаточно. На самом деле стоимость электроэнергии для украинцев должна составлять до 7 гривен за киловатт-час.

Сейчас разницу между закупкой и тарифом для потребителей покрывают регуляторы.

Водоснабжение и водоотвод

Власти выступили категорически против изменения цены на воду. НКРЭКУ даже получили подозрение в сотрудничестве с чиновниками, поскольку сначала компания объявила об увеличении цены на водоснабжение, но затем отменила решение, учитывая призывы премьер-министра Шмыгаля.

Читайте также После повышения тарифов на воду: энергосообщество проверит независимость НКРЭКУ

Тем не менее, увеличения цены на воду следует ожидать. По состоянию на сегодняшний день, водоканалы не могут покрывать собственных затрат.

Другие коммунальные

Выросла стоимость и индивидуальных платежей для украинцев. В среднем эти услуги выросли на:

канализация – 0,7%;

услуги по управлению многоквартирными домами – 2,7%;

содержание и ремонт жилья – 10,6%;

уборка мусора – 14,3%.

Стоимость горячей воды наоборот стала меньше – на 0,2%.

Повышение тарифов будет, но не в ближайшее время. Действительно, украинцам стоит дождаться осени. Россияне, вероятно, снова постараются уничтожить энергосистему Украины. От того, как мы справимся с этим и зависит будущий размер тарифов.