В России вырастет коммуналка: средства нужны для обеспечения газом "новых регионов"
- Российское правительство утвердило индексацию индексации тарифов на ЖКУ на 1,7% с 1 января 2026 года и второй этап повышения с 1 октября 2026 года.
- Тарифы вырастут на рекордные 22% в Ставропольском крае, а также существенно в других регионах для обеспечения газа новых регионов и модернизации коммунальных сетей.
Российское правительство утвердило очередную индексацию тарифов ЖКХ. Она состоится в 2026 году и пройдет в два этапа.
Что произойдет с тарифами на ЖКУ в России?
Также в половине регионов она будет двузначной, передает 24 Канал со ссылкой на распоряжение, которое подписал премьером Михаилом Мишустин.
Согласно информации, с 1 января следующего года во всех регионах тарифы вырастут на 1,7%. А уже с 1 октября 2026 года начнется второй этап индексации.
Рекордное повышение тарифов – на 22% – произойдет в Ставропольском крае. На 19,7% вырастут тарифы в Дагестане, на 17,5% – в Тамбовской области, на 17,2% – в Тюменской области, на 16,3% – в Северной Осетии, на 15,3% – в оккупированном Крыму.
Индексация в размере 15% ждет жителей:
- Якутии;
- Красноярского края;
- Пермского края;
- Мурманской области;
- Удмуртии;
- Москвы.
На 14,6% увеличатся суммы в платежках в Санкт-Петербурге, на 14% – в Челябинской, Рязанской и Ярославской областях. А от 13% до 14% – в оккупированном Севастополе, Тверской области, Иркутской и Белгородской областях, а также в республике Татарстан.
Обратите внимание! В других регионах индексация составит от 8% до 12%.
В этом году тарифы на коммуналку были проиндексированы в среднем на 11,9% – рекордный рост более чем за 10 лет. Об этом пишет российское СМИ "The Moscow Times".
Ближайшие три года правительство заложило в бюджет их повышение еще примерно на 30%.
Например, тарифы на газ должны вырасти на 9,6% в текущем году, на 9,1% в 2027 году, и еще на 7% – в 2028 году. В общем – на 27,9%.
Стоимость электроэнергии планируется поднять на 11,3%, 8,6% и 9,1% соответственно – всего на 31,9%. Платежки за электроэнергию станут больше на 28,2%: в 2026 году запланирована индексация на 9,9%, в 2027 году – на 9,3%, в 2028 году – на 6,8%.
Деньги нужны для обеспечения надежности поставок газа и подключения к российской газовой системе новых регионов, а также для инвестиций в энергосистему и модернизацию коммунальных сетей, ранее объясняло Минэкономразвития,
– отметили в материале.
Обратите внимание! Очередная резкая индексация будет разгонять инфляцию и ударит по карманам потребителей.
Что еще следует знать о повышении тарифов?
- Тарифы вырастут и на оккупированных территориях. Однако с 1 ноября 2026 года.
- Цены вырастут на электроэнергию. Они увеличатся на 30 – 50%.
- Тарифы вырастут в оккупированной Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.