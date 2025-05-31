"Заморозить" платежки: кто может не платить за коммуналку во время войны

Некоторые украинцы могут избежать долгов за неуплаченную коммуналку. Эта возможность доступна отдельным категориям граждан.

Как "заморозить" платежки за коммуналку

Некоторым украинцам приходят счета на оплату коммунальных услуг за пользование жильем, которое разрушено, или в котором они не проживают, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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Не платить за коммуналку могут все граждане, которые более 30 дней не жили в своей квартире или доме. Тогда у них появляется право требовать от поставщика коммунальных услуг остановить начисления. Для этого нужно обратиться с заявлением к поставщику и предоставить справку об отсутствии в своем доме. Такой справкой может быть:

справка ВПЛ;

справка о прохождении лечения;

справка о прохождении военной службы;

справка о пересечении границы;

справка, подтверждающая повреждение жилья из-за боевых действий.

Обратиться с заявлением и справкой нужно в Центр коммунального сервиса. Там сделают перерасчет на холодную и горячую воду и вывоз мусора. Это можно сделать онлайн или отправить документы по почте

За что придется платить

Платить за коммуналку придется за отопление и управление многоквартирным домом, то есть за услуги, предоставляемые централизованно. Если в квартире установлены счетчики, начисление будет происходить на основании их показателей

Если жилье разрушено, то плата не должна начисляться. Органы местного самоуправления самостоятельно обследуют разрушенное и поврежденное жилье и передают эту информацию коммунальным предприятиям. Если начисление происходит автоматически, корректировка обязательно будет.