Тарифы на газ и электричество: в Украине могут вырасти цены на коммунальные услуги

Вопрос о тарифах на коммунальные услуги по-прежнему остается весьма актуальным для украинцев. В частности, уже в 2027 году цены на услуги могут начать расти.

Почему могут измениться тарифы на коммунальные услуги

Постепенный пересмотр тарифов на газ и электроэнергию для населения может начаться после разработки эффективных механизмов социальной защиты, о чем говорится в обновленном меморандуме Международного валютного фонда.

Согласно информации, власти Украины взяли на себя обязательство до конца февраля 2027 года провести оценку программ поддержки коммунальных услуг, направленных на защиту уязвимых домохозяйств.

После разработки надлежащих программ защиты тарифы для домохозяйств следует постепенно повышать – этот процесс можно начать в 2027 году,

– говорится в тексте.

В МВФ пояснили, что действующие тарифы для домохозяйств остаются значительно ниже рыночного уровня – около 55% от стоимости аналогичных контрактов на поставку.

В связи с этим возникают существенные фискальные риски, а энергетический сектор все больше зависит от государственной поддержки, грантов и т. п.

Напомним, что большинство бытовых потребителей в Украине являются клиентами ГК "Нафтогаз Украины". Ее тариф – 7,96 гривны за куб – будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

В то же время за электричество потребители сейчас платят 4,32 гривны за 1 киловатт-час. Такая цена останется в силе как минимум до 30 октября 2026 года.

Но в Украине меняются тарифы на воду. Например, в столице стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотведения составит 63,79 грн за кубометр.

Цены на воду вырастут иво Львове. Сейчас тариф планируется установить на уровне 56,38 гривны за кубометр.