Коммуналка в 2024 году: какие коммунальные услуги могут пересчитать
Источник:Министерство восстановления Украины
Некоторые из коммунальных услуг в 2024 году могут пересчитать. Впрочем, речь идет только об определенных периодах, например предоставление услуг несоответствующего качества и другие.
Каких услуг будет касаться новый перерасчет
Кабмин Украины по инициативе Министерства восстановления утвердил постановление относительно перерасчета стоимости коммунальных услуг. Речь идет о перерасчете за период непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества.
Читайте также Долг за доставку газа: почему деньги могут не зачислитьОбратите внимание! Порядок перерасчета касается услуг по поставке тепловой энергии и снабжению горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также управления бытовыми отходами.
Кроме того, осуществлять перерасчет стоимости будут в случае отклонения параметров услуг.
О каких отклонениях идет речь
- снижение температуры теплоносителя и горячей воды, а также несоответствия их давления на входе в дом,
- снижение температуры воздуха в помещениях (при наличии договора с обслуживанием внутридомовых систем),
- перерывов в предоставлении услуг, обусловленные в том числе превышением исполнителем сроков проведения аварийно-восстановительных работ,
- несоответствия состава и качества горячей и холодной воды государственным санитарным нормам и правилам,
- несоблюдение требований по обращению с бытовыми отходами, нарушение графика вывоза бытовых отходов и тому подобное.
В новом Порядке исполнитель обязан в течение одного месяца самостоятельно осуществить перерасчет согласно требованиям. Также, оплатить потребителю штраф в порядке и размере, которые определены законодательством.