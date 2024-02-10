Коммуналка в 2024 году: какие коммунальные услуги могут пересчитать

Некоторые из коммунальных услуг в 2024 году могут пересчитать. Впрочем, речь идет только об определенных периодах, например предоставление услуг несоответствующего качества и другие.

Каких услуг будет касаться новый перерасчет

Кабмин Украины по инициативе Министерства восстановления утвердил постановление относительно перерасчета стоимости коммунальных услуг. Речь идет о перерасчете за период непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества.

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Порядок перерасчета касается услуг по поставке тепловой энергии и снабжению горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также управления бытовыми отходами.

Кроме того, осуществлять перерасчет стоимости будут в случае отклонения параметров услуг.

О каких отклонениях идет речь

снижение температуры теплоносителя и горячей воды, а также несоответствия их давления на входе в дом,

снижение температуры воздуха в помещениях (при наличии договора с обслуживанием внутридомовых систем),

перерывов в предоставлении услуг, обусловленные в том числе превышением исполнителем сроков проведения аварийно-восстановительных работ,

несоответствия состава и качества горячей и холодной воды государственным санитарным нормам и правилам,

несоблюдение требований по обращению с бытовыми отходами, нарушение графика вывоза бытовых отходов и тому подобное.

В новом Порядке исполнитель обязан в течение одного месяца самостоятельно осуществить перерасчет согласно требованиям. Также, оплатить потребителю штраф в порядке и размере, которые определены законодательством.

Что предусматривает акт-претензия В случае поступления от потребителя акта-претензии и принятия исполнителем решения об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии, перерасчет осуществляется в течение одного месяца начиная с даты, когда принято решение об удовлетворении требований. Перерасчет осуществляется независимо от наличия у потребителя задолженности за соответствующую услугу.

Порядок осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг не применяется на временно оккупированных территориях, территориях, на которых ведутся или велись боевые активные действия или временно оккупированных Россией территориях.