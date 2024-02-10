Каких услуг будет касаться новый перерасчет

Кабмин Украины по инициативе Министерства восстановления утвердил постановление относительно перерасчета стоимости коммунальных услуг. Речь идет о перерасчете за период непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества.

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Кроме того, осуществлять перерасчет стоимости будут в случае отклонения параметров услуг.

О каких отклонениях идет речь

  • снижение температуры теплоносителя и горячей воды, а также несоответствия их давления на входе в дом,
  • снижение температуры воздуха в помещениях (при наличии договора с обслуживанием внутридомовых систем),
  • перерывов в предоставлении услуг, обусловленные в том числе превышением исполнителем сроков проведения аварийно-восстановительных работ,
  • несоответствия состава и качества горячей и холодной воды государственным санитарным нормам и правилам,
  • несоблюдение требований по обращению с бытовыми отходами, нарушение графика вывоза бытовых отходов и тому подобное.

В новом Порядке исполнитель обязан в течение одного месяца самостоятельно осуществить перерасчет согласно требованиям. Также, оплатить потребителю штраф в порядке и размере, которые определены законодательством.

Что предусматривает акт-претензия

В случае поступления от потребителя акта-претензии и принятия исполнителем решения об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии, перерасчет осуществляется в течение одного месяца начиная с даты, когда принято решение об удовлетворении требований. Перерасчет осуществляется независимо от наличия у потребителя задолженности за соответствующую услугу.