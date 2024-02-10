Яких послуг стосуватиметься новий перерахунок
Кабмін України за ініціативи Міністерства відновлення затвердив постанову стосовно перерахунку вартості комунальних послуг. Йдеться про перерахунок за період ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості.
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Крім того, здійснювати перерахунок вартості будуть у разі відхилення параметрів послуг.
Про які відхилення йдеться
- зниження температури теплоносія та гарячої води, а також невідповідності їх тиску на вході в будинок,
- зниження температури повітря у приміщеннях (у разі наявності договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем),
- перерв у наданні послуг, що обумовлені у тому числі перевищенням виконавцем строків проведення аварійно-відновлювальних робіт,
- невідповідності складу і якості гарячої та холодної води державним санітарним нормам і правилам,
- недотримання вимог щодо поводження з побутовими відходами, порушення графіку вивезення побутових відходів тощо.
У новому Порядку виконавець зобов’язаний протягом одного місяця самостійно здійснити перерахунок згідно з вимогами. Також, сплатити споживачеві штраф у порядку та розмірі, які визначені законодавством.