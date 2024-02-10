Яких послуг стосуватиметься новий перерахунок

Кабмін України за ініціативи Міністерства відновлення затвердив постанову стосовно перерахунку вартості комунальних послуг. Йдеться про перерахунок за період ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості.

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Зауважте! Порядок перерахунку стосується послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також управління побутовими відходами.

Крім того, здійснювати перерахунок вартості будуть у разі відхилення параметрів послуг.

Про які відхилення йдеться

зниження температури теплоносія та гарячої води, а також невідповідності їх тиску на вході в будинок,

зниження температури повітря у приміщеннях (у разі наявності договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем),

перерв у наданні послуг, що обумовлені у тому числі перевищенням виконавцем строків проведення аварійно-відновлювальних робіт,

невідповідності складу і якості гарячої та холодної води державним санітарним нормам і правилам,

недотримання вимог щодо поводження з побутовими відходами, порушення графіку вивезення побутових відходів тощо.

У новому Порядку виконавець зобов’язаний протягом одного місяця самостійно здійснити перерахунок згідно з вимогами. Також, сплатити споживачеві штраф у порядку та розмірі, які визначені законодавством.

Що передбачає акт-претензія У разі надходження від споживача акта-претензії та прийняття виконавцем рішення про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, перерахунок здійснюється протягом одного місяця починаючи з дати, коли прийнято рішення про задоволення вимог. Перерахунок здійснюється незалежно від наявності у споживача заборгованості за відповідну послугу.

Важливо! Порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг не застосовується на тимчасово окупованих територіях, територіях, на яких ведуться або велися бойові активні дії або тимчасово окупованих Росією територіях.