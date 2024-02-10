Яких послуг стосуватиметься новий перерахунок

Кабмін України за ініціативи Міністерства відновлення затвердив постанову стосовно перерахунку вартості комунальних послуг. Йдеться про перерахунок за період ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості.

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Крім того, здійснювати перерахунок вартості будуть у разі відхилення параметрів послуг.

Про які відхилення йдеться

  • зниження температури теплоносія та гарячої води, а також невідповідності їх тиску на вході в будинок,
  • зниження температури повітря у приміщеннях (у разі наявності договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем),
  • перерв у наданні послуг, що обумовлені у тому числі перевищенням виконавцем строків проведення аварійно-відновлювальних робіт,
  • невідповідності складу і якості гарячої та холодної води державним санітарним нормам і правилам,
  • недотримання вимог щодо поводження з побутовими відходами, порушення графіку вивезення побутових відходів тощо.

У новому Порядку виконавець зобов’язаний протягом одного місяця самостійно здійснити перерахунок згідно з вимогами. Також, сплатити споживачеві штраф у порядку та розмірі, які визначені законодавством.

Що передбачає акт-претензія

У разі надходження від споживача акта-претензії та прийняття виконавцем рішення про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, перерахунок здійснюється протягом одного місяця починаючи з дати, коли прийнято рішення про задоволення вимог. Перерахунок здійснюється незалежно від наявності у споживача заборгованості за відповідну послугу.