Платежки за коммуналку существенно изменились: какие тарифы выросли больше всего

В течение 2023 ощутимо возросла стоимость ЖКУ. В Госстате отмечают – подорожали практически все услуги – изменения не затронули лишь некоторые из них.

К ноябрю 2023 года стоимость тарифов в целом стала больше на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что повышение коснулось практически всех коммунальных услуг.

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На какие коммунальные услуги выросла стоимость

Электроэнергия

Тарифы на электричество выросли на 69,7%. Значительный рост стоимости электроэнергии объясняется июньским повышением тарифов почти вдвое: до 2,64 гривны за киловатт-час – независимо от объема потребления.

Кроме электроэнергии, также возросла стоимость услуг:

уборка мусора – на 8,7% ;

содержание и ремонт жилья – на 3,9%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 2,7%;

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

На какие коммунальные услуги цены не изменились

Чтобы снизить стоимость ЖКУ, украинцы могут оформить субсидию. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ею будут обеспечены все, кто в этом нуждается.

При этом стоимость некоторых услуг осталась неизменной, а именно на:

Горячую воду и отопление

Заметим, что стоимость горячей воды делится на цену водоснабжения и водоотвода. Сам тариф устанавливается решением местных властей. Сейчас высокую цену за эту услугу платят жители Запорожья. Для них водоотвод стоит 25 гривен за кубометр, водоснабжение – 40,51 гривны за кубометр.

Природный газ

Поскольку большинство украинцев получает газ от "Нефтегаза", они платят 7,96 гривны за кубометр. При этом дополнительно оплачивается доставка газа, а стоит по-разному в регионах страны.

Могут ли вырасти тарифы в 2024 году

Правительство сообщило о "заморозке" некоторых тарифов. Тариф на газ для потребителей "Нафтогаза" не будет расти до конца отопительного сезона, сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев. 24 Канал.

До конца отопительного сезона стоимость электроэнергии будет оставаться стабильной, несмотря на состояние энергосистемы. Также неизменными должны оставаться тарифы на воду.

Какие причины роста тарифов

Однако Чернышев подчеркнул, что рост тарифа на газ – это обязательное условие для развития и улучшения газовой системы. К тому же необходимо учитывать возможные атаки россиян и вероятный дефицит системы вследствие поражения критической инфраструктуры.

Дело в том, что международные партнеры продолжают настаивать на либерализации стоимости электроэнергии и газа. Однако потребителям паниковать не стоит. Такого рода изменения возможны только в результате решения украинского правительства.