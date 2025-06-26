Свет, газ и вода: какими будут тарифы на коммунальные услуги с 1 июля

Украинцы должны ежемесячно платить за коммунальные услуги –потребленный газ, электроэнергию и воду. Поэтому стоит знать, какими будут тарифы на них с 1 июля 2025 года.

Какие будут тарифы на электроэнергию с июля

В июле 2025 года тариф на электроэнергию для украинцев останется неизменным – 4,32 гривны за киловатт-час. Такой тариф сохранится минимум до октября 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Впрочем некоторые украинцы имеют возможность платить меньше за потребленную электроэнергию. Владельцы двухфазных счетчиков могут экономить на свете с помощью пониженного ночного тарифа.

Дневной тариф действует с 7:00 до 23:00 часов и составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

Ночной тариф действует с 23:00 до 7:00 часов и составляет 2,16 гривны за киловатт-час.

Важно! С 1 июля изменится напряжение в электросетях украинцев. Как постановила Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оно вырастет с привычных 220 вольт до 230 вольт. Это нововведение необходимо, чтобы привести украинские сети к европейским стандартам, но не должны повлиять на потребителей.

Какие будут тарифы на воду с 1 июля

Стоимость водоснабжения и водоотведения в июле может остаться той же, что была в июне. НКРЕКП, которая регулирует тарифы на воду, не планирует их повышать.

Однако, полномочия по установлению тарифов распределены между НКРЕКП и органами местного самоуправления. Поэтому стоимость воды в разных населенных пунктах отличается.

Стоит знать! Иногда местные власти имеют право повышать тарифы на воду, не согласовывая это с НКРЕКП.

Какой будет тариф на газ с июля

С 1 июля останется неизменным и тариф на природный газ для населения. Стоимость газа для украинцев, которые являются клиентами "Нафтогаза", будет составлять 7,96 гривны за кубометр, как и было раньше.

Другие компании также не планируют повышать тарифы на газ – их размер в июле будет колебаться от 7,79 до 9,99 гривны за кубометр.

Следует знать! Кроме оплаты за потребленный газ, украинцы в июле также должны заплатить за доставку газа. Ее размер тоже не изменится.