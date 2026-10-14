100% скидка на коммунальные услуги: кто из украинцев может вообще не платить за свет и газ
Оплата коммунальных услуг остается одной из самых тяжелых статей расходов для многих украинских семей. В настоящее время определенные категории граждан имеют законное право на полное освобождение от этих платежей.
Кто вообще может не платить за коммунальные услуги
Украинцы, получившие инвалидность в результате войны I, II и III групп, имеют право на стопроцентную скидку на услуги ЖКХ. При этом ежемесячный доход семьи не играет никакой роли, сообщает Пенсионный фонд Украины.
Государственная компенсация покрывает расходы на:
- газ и его распределение;
- электроэнергию;
- отопление;
- горячую и холодную воду;
- водоотведение;
- вывоз бытовых отходов;
- управление многоквартирным домом.
Кроме того, предусмотрена скидка на сжиженный газ в баллонах, а для домов без централизованного отопления – на твердое и жидкое печное топливо. Однако полностью покрывается только потребление в пределах социальных нормативов. Для отопления установлена норма:
- 21 квадратный метр на льготника;
- и дополнительно 10,5 квадратных метра на семью;
- а для семей, состоящих исключительно из нетрудоспособных лиц, действует двойная норма.
Важно! Все, что потреблено сверх этих лимитов, придется оплачивать самостоятельно.
Как правильно оформить пособие и какие есть альтернативы
Для получения скидки необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или подать документы онлайн через веб-портал услуг. Главное условие – данные о льготнике должны быть внесены в соответствующий государственный реестр. В то же время граждане с инвалидностью, не связанной с боевыми действиями, не имеют права на такую компенсацию, однако могут оформить обычную жилищную субсидию при наличии невысоких доходов.
К слову, правительство приняло решение о цене на электроэнергию для бытовых потребителей. Тариф 4,32 гривны за киловатт будет сохраняться по крайней мере до конца отопительного сезона. При этом меньше могут платить владельцы двухзонных и трехзонных счетчиков.