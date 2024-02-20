Как пересчитать стоимость коммуналки за период, когда услуги не предоставлялись
Источник:ВРУ
Если коммунальные услуги определенный период предоставлялись не в полном объеме или были ненадлежащего качества, их стоимость можно пересчитать. Речь идет в частности об услугах по поставке тепла и горячей воды, централизованное водоснабжение и водоотвод, а также обслуживание обращения с бытовыми отходами.
Когда можно пересчитать стоимость коммуналки
Возможность пересчитать стоимость некачественно предоставленных коммунальных услуг регулируется на законодательном уровне.
Читайте также Платить за коммуналку не нужно: какие пенсионеры могут получить 100% скидку
Перерасчет оплаты производится по следующим критериям:
- отклонение температуры и давления теплоносителей и горячей воды от норм;
- снижение температуры в помещениях потребителей, когда существует соответствующий договор на обслуживание систем отопления внутри дома;
- перебои в предоставлении услуг, в частности задержки в выполнении аварийно-ремонтных работ;
- несоответствие качества и состава воды государственным санитарным нормам;
- нарушение условий вывоза бытовых отходов или несоблюдение установленного графика.
Эти меры направлены на обеспечение справедливого расчета за коммунальные услуги и поддержку прав потребителей.
Как проходит перерасчет
Исполнители коммунальных услуг обязаны автоматически провести перерасчет стоимости услуг за период их непредоставления или предоставления несоответствующего качества в течение месяца, следующего за расчетным периодом. Это включает также выплату штрафов за ненадлежащее предоставление услуг согласно законодательству или условиям договора.
Как это происходит:
- В случае представления потребителем акта-претензии и признания исполнителем требований, изложенных в претензии, перерасчет должен быть осуществлен в течение месяца с даты принятия решения об удовлетворении этих требований.
- Если претензия поступила от жителя многоквартирного дома и была признана, перерасчет производится для всех жителей дома, кто столкнулся с предоставлением услуг ненадлежащего качества.
- Перерасчет стоимости услуг выполняется независимо от наличия долгов за эти услуги. Сумма перерасчета и штрафа за нарушение условий договора направляется на покрытие существующей задолженности за потребленные услуги или на будущие платежи в случае отсутствия долгов.