Как пересчитать стоимость коммуналки за период, когда услуги не предоставлялись

Если коммунальные услуги определенный период предоставлялись не в полном объеме или были ненадлежащего качества, их стоимость можно пересчитать. Речь идет в частности об услугах по поставке тепла и горячей воды, централизованное водоснабжение и водоотвод, а также обслуживание обращения с бытовыми отходами.

Когда можно пересчитать стоимость коммуналки

Возможность пересчитать стоимость некачественно предоставленных коммунальных услуг регулируется на законодательном уровне.

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Перерасчет оплаты производится по следующим критериям:

отклонение температуры и давления теплоносителей и горячей воды от норм;

снижение температуры в помещениях потребителей, когда существует соответствующий договор на обслуживание систем отопления внутри дома;

перебои в предоставлении услуг, в частности задержки в выполнении аварийно-ремонтных работ;

несоответствие качества и состава воды государственным санитарным нормам;

нарушение условий вывоза бытовых отходов или несоблюдение установленного графика.

Эти меры направлены на обеспечение справедливого расчета за коммунальные услуги и поддержку прав потребителей.

Как проходит перерасчет

Исполнители коммунальных услуг обязаны автоматически провести перерасчет стоимости услуг за период их непредоставления или предоставления несоответствующего качества в течение месяца, следующего за расчетным периодом. Это включает также выплату штрафов за ненадлежащее предоставление услуг согласно законодательству или условиям договора.

Как это происходит:

В случае представления потребителем акта-претензии и признания исполнителем требований, изложенных в претензии, перерасчет должен быть осуществлен в течение месяца с даты принятия решения об удовлетворении этих требований.

Если претензия поступила от жителя многоквартирного дома и была признана, перерасчет производится для всех жителей дома, кто столкнулся с предоставлением услуг ненадлежащего качества.

Перерасчет стоимости услуг выполняется независимо от наличия долгов за эти услуги. Сумма перерасчета и штрафа за нарушение условий договора направляется на покрытие существующей задолженности за потребленные услуги или на будущие платежи в случае отсутствия долгов.

! Процедура перерасчета не применяется на территориях, находящихся под временной оккупацией, в зонах активных боевых действий или на временно оккупированных территориях.