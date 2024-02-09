За последний год в Украине существенно выросли цены на коммунальные услуги

В январе 2024 года в Украине наблюдался рост средних цен на жилищно-коммунальные услуги, включая жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива. По сравнению с январем 2023 года, цены выросли на 12,8%.

Какие услуги подорожали

Цены на различные виды коммуналки выросли главным образом из-за роста цен на электроэнергию.

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Государственной службы статистики, за год цены выросли на такие виды услуг:

на обслуживание и ремонт жилья на 3,1%,

на водоснабжение на 0,8%,

на вывоз мусора на 5,0%,

на канализацию на 0,7%,

на управление многоквартирными домами на 4,2%,

на электроэнергию на 69,7%.

Тарифы на природный газ, отопление и горячую воду остались без изменений.

Коммуналка по-новому

Напомним, Кабмин одобрил новый порядок расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг. Этот подход позволит гражданам видеть прямую связь между оплатой и качеством коммунальных услуг, таких как теплоснабжение, водоснабжение и вывоз мусора.

Согласно новым правилам, цены на коммунальные услуги будут корректироваться, если услуги не были предоставлены, предоставлены частично или качество предоставленных услуг не соответствует указанным нормам.

! Правительство установило конкретные критерии для оценки количества и качества коммунальных услуг, которые будут использоваться при их пересчете. Также очерчены вариации перерасчета в зависимости от типа соглашения на предоставление жилищно-коммунальных услуг, а также условия, при которых перерасчет проводиться не будет.

Это решение Кабинета Министров направлено на обеспечение большей прозрачности и справедливости в секторе ЖКУ, гарантируя, что потребители оплачивают только за фактически полученные услуги соответствующего качества.