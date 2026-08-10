Империя самой богатой женщины России рушится: и все из-за действий Украины

Татьяна Ким, миллиардерша, соучредительница онлайн-маркетплейса Wildberries и самая богатая женщина России, в настоящее время сталкивается с тем, что украинские авиаудары уничтожают объекты ее компании. В частности, они ставят под угрозу существование ее бизнес-империи.

Что известно о ситуации с Wildberries на данный момент

Украина расширила свою воздушную кампанию на склады Wildberries по всей России, что пишет NYT.

Киев уже атаковал как минимум 23 объекта Wildberries, нанося удары каждую ночь с середины июля. В результате атак сгорели товары на миллиарды долларов. Киев заявляет, что Wildberries является законной целью, поскольку компания поставляет товары российским военнослужащим.

Удары наносят ущерб Wildberries и российскому розничному рынку в целом в то время, когда экономика России и без того переживает трудности.

По данным исследовательской записки SberIndex – аналитического подразделения государственного "Сбербанка", – в последние недели потребительские расходы россиян на непродовольственные товары на таких маркетплейсах, как Wildberries, резко упали на фоне авиаударов.

По оценке московской консалтинговой компании Data Insight, Wildberries потеряла до трети своих складских площадей, а в результате украинских атак могла быть уничтожена продукция на сумму до 480 миллиардов рублей (5,9 миллиарда долларов).

Дальнейшая судьба Wildberries частично будет зависеть от того, как долго продлятся украинские удары и насколько эффективно и быстро Ким сможет адаптировать логистику компании,

– говорится в материале.

С годами Wildberries превратилась в ключевую часть российской потребительской экономики: по всей стране было открыто почти 95 тысяч пунктов выдачи, а более половины населения страны совершало покупки на платформе как минимум раз в месяц. После вторжения Путина в Украину платформа стала еще более важной, что западные компании покинули российский рынок

Татьяна Ким, в частности, заявила, что Wildberries децентрализует систему распределения товаров и как можно быстрее перестраивает логистическую инфраструктуру. Она также сообщила, что компания проводит встречи с региональными органами власти и продавцами.

Компания уже дважды осуществляла добровольные выплаты, а также ввела ограниченное страхование, которое продавцы могут приобрести для защиты от атак беспилотников. Российское правительство также работает над пакетом помощи для продавцов Wildberries, который будет предусматривать налоговые льготы и отсрочки.

Ким также сталкивается с давлением со стороны конкурентов. Отраслевые наблюдатели уже замечают признаки того, что продавцы переходят на Ozon – второй по величине российский маркетплейс, который имеет более децентрализованную логистическую систему и не стал отдельной целью Киева.

У компании настолько сложная логистическая и ИТ-инфраструктура, что она не обанкротится только из-за того, что определенное количество ее складов было повреждено или уничтожено, заявил бывший руководитель Wildberries, который высказался на условиях анонимности из-за предыдущих договорных обязательств,

– подчеркнули в NYT.

Украина обвиняет Wildberries в продаже товаров военного назначения, в частности запасных частей для дронов и навигационного оборудования. В правилах Wildberries прямо указано, что продажа оружия и вооружений запрещена. В то же время известно, что многие сторонники и родственники российских военнослужащих покупают на сайте снаряжение, в частности бронежилеты и шлемы

Проверка The New York Times показала, что в начале августа на сайте продавались FPV-дроны, а также катушки оптоволоконного кабеля, который можно подключать к дронам для их управления.

Напомним, что даже Центробанк пошел навстречу россиянам. В стране решили ввести дополнительные льготы для малого и среднего бизнеса.

В частности, в России выставляют на продажу пункты выдачи заказов компании Wildberries. В частности, из-за украинских ударов.