Империя самой богатой женщины России рушится: и все из-за действий Украины
Татьяна Ким, миллиардерша, соучредительница онлайн-маркетплейса Wildberries и самая богатая женщина России, в настоящее время сталкивается с тем, что украинские авиаудары уничтожают объекты ее компании. В частности, они ставят под угрозу существование ее бизнес-империи.
Что известно о ситуации с Wildberries на данный момент
Украина расширила свою воздушную кампанию на склады Wildberries по всей России, что пишет NYT.
Киев уже атаковал как минимум 23 объекта Wildberries, нанося удары каждую ночь с середины июля. В результате атак сгорели товары на миллиарды долларов. Киев заявляет, что Wildberries является законной целью, поскольку компания поставляет товары российским военнослужащим.
Удары наносят ущерб Wildberries и российскому розничному рынку в целом в то время, когда экономика России и без того переживает трудности.
- По данным исследовательской записки SberIndex – аналитического подразделения государственного "Сбербанка", – в последние недели потребительские расходы россиян на непродовольственные товары на таких маркетплейсах, как Wildberries, резко упали на фоне авиаударов.
- По оценке московской консалтинговой компании Data Insight, Wildberries потеряла до трети своих складских площадей, а в результате украинских атак могла быть уничтожена продукция на сумму до 480 миллиардов рублей (5,9 миллиарда долларов).
Дальнейшая судьба Wildberries частично будет зависеть от того, как долго продлятся украинские удары и насколько эффективно и быстро Ким сможет адаптировать логистику компании,
– говорится в материале.
С годами Wildberries превратилась в ключевую часть российской потребительской экономики: по всей стране было открыто почти 95 тысяч пунктов выдачи, а более половины населения страны совершало покупки на платформе как минимум раз в месяц. После вторжения Путина в Украину платформа стала еще более важной, что западные компании покинули российский рынок
Татьяна Ким, в частности, заявила, что Wildberries децентрализует систему распределения товаров и как можно быстрее перестраивает логистическую инфраструктуру. Она также сообщила, что компания проводит встречи с региональными органами власти и продавцами.
Компания уже дважды осуществляла добровольные выплаты, а также ввела ограниченное страхование, которое продавцы могут приобрести для защиты от атак беспилотников. Российское правительство также работает над пакетом помощи для продавцов Wildberries, который будет предусматривать налоговые льготы и отсрочки.
Ким также сталкивается с давлением со стороны конкурентов. Отраслевые наблюдатели уже замечают признаки того, что продавцы переходят на Ozon – второй по величине российский маркетплейс, который имеет более децентрализованную логистическую систему и не стал отдельной целью Киева.
У компании настолько сложная логистическая и ИТ-инфраструктура, что она не обанкротится только из-за того, что определенное количество ее складов было повреждено или уничтожено, заявил бывший руководитель Wildberries, который высказался на условиях анонимности из-за предыдущих договорных обязательств,
– подчеркнули в NYT.
Украина обвиняет Wildberries в продаже товаров военного назначения, в частности запасных частей для дронов и навигационного оборудования. В правилах Wildberries прямо указано, что продажа оружия и вооружений запрещена. В то же время известно, что многие сторонники и родственники российских военнослужащих покупают на сайте снаряжение, в частности бронежилеты и шлемы
Проверка The New York Times показала, что в начале августа на сайте продавались FPV-дроны, а также катушки оптоволоконного кабеля, который можно подключать к дронам для их управления.
Напомним, что даже Центробанк пошел навстречу россиянам. В стране решили ввести дополнительные льготы для малого и среднего бизнеса.
В частности, в России выставляют на продажу пункты выдачи заказов компании Wildberries. В частности, из-за украинских ударов.