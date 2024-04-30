Лицам с инвалидностью выплатят денежную компенсацию: куда обращаться, чтобы получить выплаты

Защитники Украины, которые получили инвалидность в результате военных действий и проживают в Киеве, могут получить частичную компенсацию за приобретенный автомобиль. Соответствующая программа действует при КГГА.

Кто может получить компенсацию и каков ее размер

Частичную компенсацию за покупку автомобиля могут получить киевляне, а именно Защитники Украины, которые потеряли верхние или нижние конечности в результате ранения, или увечья в результате военных действий и имеют установленную инвалидность I или II группы.

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Сумма компенсации может составлять от 10% до 95% стоимости автомобиля, но не может превышать 180 кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц в расчете на месяц. По состоянию на 2024 год – это 545 040 гривен.

Как получить компенсацию за автомобиль

Процент возмещения за ранее приобретенный автомобиль ветеранам войны будет начисляться в зависимости от ценовой политики и состояния машины.

Для получения компенсации за покупку автомобиля для защитников Украины с инвалидностью нужно заполнить онлайн-анкету по ссылке. Туда надо прикрепить следующий пакет документов:

копию удостоверения лица с инвалидностью вследствие войны;

копии паспорта;

копию идентификационного номера;

копию выписки из осмотра медико-социальной экспертной комиссии;

копию справки военно-врачебной комиссии;

копию справки об обстоятельствах травмирования;

копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при необходимости);

копию национального водительского удостоверения Украины на право управления транспортными средствами соответствующей категории;

копию договора купли-продажи транспортного средства;

копию справки-счета и/или чек с указанием цены автомобиля с учетом налога на добавленную стоимость;

копию свидетельства о регистрации транспортного средства.

Для уточнения деталей звоните на горячий номер "Киев Милитари Хаб":0800300633 или 380674434311