Лицам с инвалидностью выплатят денежную компенсацию: куда обращаться, чтобы получить выплаты
Источник:КМН
Защитники Украины, которые получили инвалидность в результате военных действий и проживают в Киеве, могут получить частичную компенсацию за приобретенный автомобиль. Соответствующая программа действует при КГГА.
Кто может получить компенсацию и каков ее размер
Частичную компенсацию за покупку автомобиля могут получить киевляне, а именно Защитники Украины, которые потеряли верхние или нижние конечности в результате ранения, или увечья в результате военных действий и имеют установленную инвалидность I или II группы.
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Сумма компенсации может составлять от 10% до 95% стоимости автомобиля, но не может превышать 180 кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц в расчете на месяц. По состоянию на 2024 год – это 545 040 гривен.Заметьте! Процент возмещения за ранее приобретенный автомобиль ветеранам войны будет начисляться в зависимости от ценовой политики и состояния машины.
Как получить компенсацию за автомобиль
Для получения компенсации за покупку автомобиля для защитников Украины с инвалидностью нужно заполнить онлайн-анкету по ссылке. Туда надо прикрепить следующий пакет документов:
- копию удостоверения лица с инвалидностью вследствие войны;
- копии паспорта;
- копию идентификационного номера;
- копию выписки из осмотра медико-социальной экспертной комиссии;
- копию справки военно-врачебной комиссии;
- копию справки об обстоятельствах травмирования;
- копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при необходимости);
- копию национального водительского удостоверения Украины на право управления транспортными средствами соответствующей категории;
- копию договора купли-продажи транспортного средства;
- копию справки-счета и/или чек с указанием цены автомобиля с учетом налога на добавленную стоимость;
- копию свидетельства о регистрации транспортного средства.