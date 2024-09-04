Какую компенсацию выплачивает государство семьям погибших воинов

К сожалению, иногда военные не возвращаются домой с поля боя. В таких случаях их семьи имеют право на денежную компенсацию.

Размер компенсации

Размер помощи зависит от обстоятельств смерти военного. Если гибель произошла во время боевых действий, семья получит 15 миллионов гривен. Если смерть произошла во время службы, но не в бою, сумма будет меньше.

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Сегодня государство выплачивает такие суммы:

15 миллионов гривен – семьям погибших военнослужащих и полицейских. Для получения этой суммы необходимо иметь выписку из приказа воинской части и личное дело погибшего.

– семьям погибших военнослужащих и полицейских. Для получения этой суммы необходимо иметь выписку из приказа воинской части и личное дело погибшего. 2 150 000 гривен – если погиб доброволец, который не был оформлен ни в одной военной структуре.

Кто имеет право на получение компенсации

На компенсацию могут рассчитывать: