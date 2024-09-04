Какую компенсацию выплачивает государство семьям погибших воинов
4 сентября 2024, 16:41Читати новину українською
К сожалению, иногда военные не возвращаются домой с поля боя. В таких случаях их семьи имеют право на денежную компенсацию.
Размер компенсации
Размер помощи зависит от обстоятельств смерти военного. Если гибель произошла во время боевых действий, семья получит 15 миллионов гривен. Если смерть произошла во время службы, но не в бою, сумма будет меньше.
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Сегодня государство выплачивает такие суммы:
- 15 миллионов гривен – семьям погибших военнослужащих и полицейских. Для получения этой суммы необходимо иметь выписку из приказа воинской части и личное дело погибшего.
- 2 150 000 гривен – если погиб доброволец, который не был оформлен ни в одной военной структуре.
Кто имеет право на получение компенсации
На компенсацию могут рассчитывать:
- Дети, включая усыновленных, зачатых при жизни погибшего или умершего лица и рожденных после его смерти. Также право имеют дети, в отношении которых погибшее или умершее лицо лишили родительских прав, если эти права были восстановлены до его гибели или смерти.
- Супруги, которые пережили погибшее или умершее лицо.
- Родители (усыновители) погибшего или умершего лица, если их родительские права не были лишены или были восстановлены до его смерти.
- Внуки, если на момент гибели их родители уже погибли или умерли.
- Лицо, с которым погибшее или умершее лицо проживало одной семьей, но не было официально замужем за ним или с кем-то другим, при условии что этот факт подтвержден решением суда.
- Иждивенцы погибшего или умершего лица.