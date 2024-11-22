Как государство помогает с погребением: размер выплат и необходимые документы

Пенсионный фонд Украины предоставляет не только пенсии, но и помощь на погребение. Размер такой помощи будет зависеть от того, какую пенсию получал пенсионер при жизни.

Как получить выплату на погребение

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд, для получения пособия на погребение пенсионера стоит обратиться в любой сектор обслуживания граждан Пенсионного фонда Украины. Помощь в таком случае выплачивается лицам, которые осуществили погребение.

Читайте также Инвалидность 3 группы: какую денежную помощь предоставляет государство

Размер пособия на погребение зависит от закона, в соответствии с которым была назначена пенсия:

Если пенсионер получал пенсию в соответствии с законом о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц , то сумма составляет размер трехмесячной пенсии, но не менее чем пятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 13 420 гривен.

, то сумма составляет размер трехмесячной пенсии, но не менее чем пятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 13 420 гривен. Если пенсия была назначена в соответствии с законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании или других законов, то помощь составляет 2 пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти.

Документы, которые нужно подать человеку, обращающемуся за помощью:

паспорт и идентификационный код,

заявление о выплате пособия на погребение (заполняется во время приема),

свидетельство о смерти,

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или справку о смерти пенсионера,

реквизиты своего банковского счета.

Важно! Если пенсионер умер за пределами Украины, а регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства, то заявитель о помощи на погребение предоставляет свидетельство о смерти или другой документ, который легализован в соответствии с законодательством Украины.