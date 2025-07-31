Отдельная категория украинцев может получать компенсацию за потраченные на продукты деньги. Оформить помощь можно через Дію или ЦНАП.

Кто может получить компенсацию за продукты?

Компенсацию стоимости продуктов питания предоставляют гражданам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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С 1 июля 2025 года обязанность выплачивать эту компенсацию возложили на органы Пенсионного фонда. Льгота предоставляется 1 и 2 категориям пострадавших, среди которых:

Лица, которым установлен статус участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

Участники ликвидации ядерных аварий;

Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;

Пострадавшие от радиационного облучения.

Как получить компенсацию?

Для назначения и выплаты компенсации подается заявление, копия справки о присвоении идентификационного кода и копия удостоверения чернобыльца. Обратиться с этими документами можно:

в сервисный центр Пенсионного фонда;

по почте или в электронном виде через портал Дія;

через уполномоченных лиц местной власти или ЦПАУ.

Однако есть случаи, когда компенсировать стоимость продуктов не смогут:

подача документов не в полном объеме;

изменение места регистрации;

потеря статуса чернобыльца.

Обратите внимание! Денежная компенсация назначается не позднее 10 дней после поступления заявления со всеми необходимыми документами.