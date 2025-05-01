1 мая, 18:00
Изменения вступили в силу: кто может потерять субсидию с 1 мая
Основні тези
- С 1 мая Пенсионный фонд Украины пересматривает право на субсидию на новый период до 30 апреля 2026 года и рассчитывает ее размер на летний сезон.
- Субсидия будет автоматически продлена при отсутствии долгов за коммуналку, при сохранении состава домохозяйства и имущественного положения.
Отопительный сезон в Украине закончился. Уже в мае ПФУ начинает просмотр получателей субсидии.
Что изменится для получателей субсидии
К тому же ПФУ будет осуществлять подсчет размера субсидии на летний сезон, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.
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С 1 мая Пенсионный фонд пересматривает право на субсидию на новый период – до 30 апреля 2026 года и рассчитывает ее размер на летний сезон,
– сообщает Кабмин.
При каких условиях автоматически продлят субсидию:
- если лицу предоставлялась субсидия ранее;
- при отсутствии долгов за коммуналку;
- если не произошли изменения в составе домохозяйства или имущественном состоянии.
Кому нужно подать повторное заявление на получение субсидии
Некоторым лицам нужно подать заявление на получение субсидии повторно. Речь идет о случаях, когда:
- в составе домохозяйства есть ВПЛ;
- получатель субсидии проживает в арендованном жилье;
- субсидия предоставляется на сжиженный газ, твердое или жидкое топливо;
- реальное количество жителей, проживающих в помещении меньше, чем там зарегистрировано.