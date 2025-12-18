Индексации не будет: кому из пенсионеров не пересчитают выплату в 2026 году

Индексация пенсий запланирована на март 2026 года, но перерасчет будут осуществлять не всем. Кому не повысят выплату и почему – рассказываем далее.

Кто из пенсионеров не может претендовать на индексацию?

В 2026 году индексация намечена с 1 марта. Для этого в госбюджете заложили деньги, которые пойдут на выплату перечисленных пенсий, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство финансов Украины. Однако рассчитывать на повышение могут не все пенсионеры.

По данным ПФУ, под индексацию попадает только расчетный размер пенсии без учета надбавок за стаж, возраст и т.д.

Ежегодный перерасчет пенсий предназначен для частичной компенсации роста цен на товары и услуги. Его выполняют без дополнительных обращений, пользуясь материалами пенсионных дел.

В 2026 году без повышения пенсий останутся следующие категории пенсионеров:

которые вышли на пенсию в течение последних трех лет;

которые получают специальные пенсии.

Изменения выплаты для новых пенсионеров не произойдет ввиду того, что их пенсии учитывают актуальные показатели заработка. Индексацию же спецпенсий регулируют отдельными законами.

Как индексируют пенсии?

Размер индексации рассчитывают ежегодно по формуле. По информации ПФУ, определением коэффициента повышения пенсии занимается Правительство, учитывая следующие данные:

показатель инфляции за предыдущий год;

показатель роста средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы.

Во внимание принимают три календарных года, предшествующих году, когда проводят увеличение пенсии. То есть для индексации в 2026 году используют показатели за 2023-2025 годы.

Обратите внимание! На выплаты для 10,3 миллиона пенсионеров в Украине в 2026 году из госбюджета направят 251,3 миллиарда гривен. Деньги поступят Пенсионному фонду и будут использованы в частности на индексацию.

Каким был коэффициент индексации пенсий в 2025 году?